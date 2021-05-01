Любимая группа Путина собралась к оккупантам Донецка

Советская и российская рок-группа "Любэ" объявила о намерении приехать на "День республики" террористов "ДНР" в оккупированный Донецк 11 мая. Сеть насмешила такая новость.

Об этом 30 апреля в Твиттере сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Вот это удача! Завидуйте, бандеровцы", — написал он.

В своем после он также выложил скриншот новости о намерении музыкальной группы, "одной из любимых групп президента России", - Любэ, приехать.

Вот это удача! Завидуйте, бандеровцы pic.twitter.com/b2pKifdEVq

— Денис Казанський (@den_kazansky) April 29, 2021





Пользователи сети не могли оставить без внимания данную новость.

"Тем временем у бандеровцев...", - написал пользователь Грегор и показал группы, которые приедут в Украину в ближайшее время.

















"Не "Любэ", конечно, но тоже неплохо", — добавил Грегор.









Многие шутили и иронизировали по данному поводу.





Отметим, Любэ это рок-группа, основанная еще в 1989 году композитором Игорем Матвиенко, лидером и солистом которой является Николай Расторгуев.