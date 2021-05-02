Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.55
USD
27.79
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
2 мая 21, 12:39
В Пасхальную ночь в Киеве произошла массовая драка
драка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Дарницком районе столицы подрались около 15 человек из разных компаний. Одного из них госпитализировали с ножевым ранением.

В ночь на воскресенье, 2 мая, в Дарницком районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной, два человека пострадали, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Российской. Там подрались около 15 человек из разных компаний.

В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.


Большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Тем временем в пресс-службе полиции Киева о поножовщине не сообщают, но отмечают, что Пасхальная ночь в столице прошла без нарушений.

 

Korrespondent
Ещё по теме:
В Афганистане напали на автомобили миссии ООН: пять погибших
Россия созвала Совбез ООН и завалила заседание фейками
В Китае с аттракциона упали люди. 16 пострадавших. Видео
Россия отрицает нарушение границы Украины вертолетом Ми-8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей