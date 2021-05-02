В Пасхальную ночь в Киеве произошла массовая драка

В ночь на воскресенье, 2 мая, в Дарницком районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной, два человека пострадали, сообщает сообщество dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Российской. Там подрались около 15 человек из разных компаний.

В итоге одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени. Еще одному человеку со сломанным носом и разбитой головой медики оказали помощь на месте.





Большинство участников драки находились в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Тем временем в пресс-службе полиции Киева о поножовщине не сообщают, но отмечают, что Пасхальная ночь в столице прошла без нарушений.