В Турции закрыли отель после вечеринки с участием украинцев

В Турции, где до 17 мая действует жесткий карантин из-за коронавируса, разгорелся громкий скандал из-за вечеринки в пятизвездочном отеле. Несмотря на то, что введенные ограничения не касаются туристов, 3 мая в районе Манавгат в Анталии закрыли отель Bosphorus Sorgun.

Дело в том, 2 мая в отеле устроили пасхальное представление для отдыхающих из Украины, Беларуси и России. На мероприятии отдыхающие были без масок. Видео происходящего попало в сеть и в отель сразу же приехали для разбирательств.

Губернатор Анталии Эрсин Языджы в эфире одного из телеканалов заявил, что отель закрыли, а у владельцев забрали туристический сертификат. Гостям заведения придется продолжить свой отдых в других отелях.

Работающая в другом отеле украинца рассказала ресурсу "Страна", что скандальное видео в сеть выложил аниматор из Украины.





"В отеле в основном отдыхают украинцы и русские, ясно, что они праздновали Пасху. Но вечеринка - это громко сказано. В честь праздника в обед сотрудники отеля в масках начали раздавать гостям у бассейна крашеные яйца, туристы были без масок", - сообщила она.





По словам девушки, обнародовавшего видео парня якобы ранее уволили из отеля Bosphorus Sorgun и он сделал это в отместку. Также есть версия, что парня "подослали" конкуренты.



