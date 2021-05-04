Расследование: Порошенко через офшоры покупал Репина и Дали

Петр Порошенко покупал предметы искусства и интерьера через шесть офшорных компаний. Об этом говорится в расследовании OCCRP - Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, который объединяет СМИ и отдельных журналистов из нескольких стран. Также экс-президент может иметь отношение еще к 11 офшорам. Все они работали с австрийским Райффайзен Банк.

С помощью оффшора Порошенко якобы купил картину Ильи Репина, скульптуру Сальвадора Дали и мебель в новый дом под Киевом.

- В начале 2010-х Петр Порошенко - миллиардер, который только что был министром иностранных дел Украины, а затем будет избран президентом, - построил себе роскошное поместье под Киевом. Ему нужна была мебель, соответствующая величию его нового дома. Используя офшорную компанию Vernon Holdings, базирующуюся на Британских Виргинских островах, Порошенко и его жена Марина в период с 2009 по 2012 год закупили мебель на более 100 000 долларов у итальянских производителей, согласно счетам и другим документам, просмотренным OCCRP, - говорится в материале.

Через офшор, согласно расследованию, Порошенко в мае 2012 года купил на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов. Это было через два месяца после того, как Порошенко назначили министром торговли и экономики. Лот купили через оффшорную компанию Linquist Ltd и затем продали за 342 500 долларов.

Картину Репина "Казаки на Черном море" Порошенко купил в апреле 2013 года. Ее летом 2020 года можно было увидеть на выставке в киевском музее Гончара.

Вместо Порошенко австрийский банк указал в качестве бенефициара офшора “давнего делового партнера” пятого президента Сергея Зайцева. Журналисты отметили, что в 2018 году Управление финансового рынка Австрии оштрафовало Райффайзен за ненадлежащую проверку личности бенефициарного собственника, но в декабре 2019-го Высший административный суд Австрии штраф отменил.

Доказательством журналисты назвали электронную переписку и другие полученные документы. Юридические советники Петра Порошенко на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: "Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этим компаний".

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В январе 2021 года Марина Порошенко подала свою первую декларацию. Она указала в ней гарнитуры и кухонную мебель. В конце мая 2020 года украинское ГБР вызывало Петра Порошенко на допрос по делу о перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников с сокрытием их от таможенного контроля. Пятый президент вместо посещения допроса устроил выставку картин из частной коллекции в музее. Вход был бесплатным. Согласно следствию, картины ввозили как имущество Почетного консульства Сейшельских островов в Киеве, когда консулом был деловой партнер Порошенко Олег Гладковский. Арест с картин Порошенко ГБР сняло под конец выставки в августе 2020-го.