Это и есть реформы?
Ежели человек вченый, то только вперед...
Мид РФ уполномочен заявить...
Небольшая истерика
Урок окончен?
Внезапно
Совпадение?
- Это сироты
"Плюсы" СССР
Зарождение путинизма
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Мид РФ уполномочен заявить. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Это и есть реформы?
Ежели человек вченый, то только вперед...
Мид РФ уполномочен заявить...
Небольшая истерика
Урок окончен?
Внезапно
Совпадение?
- Это сироты
"Плюсы" СССР
Зарождение путинизма
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