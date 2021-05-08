Известный боксер остановил перестрелку в Киеве - СМИ

Известный украинский боксер Денис Беринчик остановил хулигана, который устроил стрельбу с использованием травматического оружия. Инцидент произошел 2 мая в Киеве в районе ДВРЗ, где проживает Беринчик. Об этом сообщает Сегодня.Спорт со ссылкой на источник.

Отмечается, что несколько человек из компании Беринчика получили ранения, у одного из них диагностирован перелом.

"Было три огнестрела. Дали всем в ногу, одному бедро сломали. Трофейную "Беретту" забрали. У меня ссадины на локтях и коленях. Заживаем. Всех с майскими праздниками! Всем сила! Восстанавливаетесь, залечивайте раны, приходите на тренировку. Обнял всех", – сказал Беринчик на видео, которое он записал на следующий день после конфликта.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что 2 мая вечером в Киеве по адресу ул. Литинская, 1 произошел конфликт, в котором участвовало, по предварительным данным, около 10 человек.

"Конфликт возник внезапно. По нашей информации, участники конфликта применили травматическое оружие с резиновыми пулями. Были ранены трое человек в конечности. Информации о госпитализированных пока нет. Полиция открыла уголовное производство по ст. 296 УК Украины ("хулиганство")", – рассказали в пресс-службе полиции Киева.

Если вина участников будет доказана в суде, им грозит штраф от 8500 до 17000, или до шести месяцев ареста, или ограничение свободы до 5 лет. Как нам добавили в полиции, сейчас устанавливаются все лица, причастные к этому конфликту.