В Китае турист час провел на разрушенном стеклянном мосту

Стеклянный подвесной мост в китайском городе Лунцзин разрушился из-за сильного ветра, когда на нем находились туристы, один из них не сумел вовремя выбраться. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщило издание Daily Mail.

В Китае стеклянный мост построен на горе Пиянь на высоте 100 метров. Когда в пятницу вечером ураганный ветер выбил несколько его секций, один турист оказался заблокированным над пропастью.

Мужчина просидел на уцелевшем участке, держась за перила, около часа. Потом с помощью спасателей он добрался до безопасного места.





По данным издания, турист не пострадал физически, однако ему понадобилась помощь психолога.





Отмечается, что горный курорт Пиянь в настоящее время закрыт. Власти города Лунцзин инициировали всестороннюю проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.





Ранее на севере Португалии открыли самый длинный в мире пешеходный подвесной мост. Конструкцию моста протяженностью 516 метров возводили около двух лет.