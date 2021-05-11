Путин "чуть живой парад принимал, а ночью выиграл в хоккей"

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, и забил аж 8 шайб. Сеть насмешил такой вид президента, и он стал главной фигурой карикатур.

Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Отметим, что игра проходила в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

По информации СМИ, команда Легенд хоккея, за которую играл 68-летний Путин, победила сборную Ночной хоккейной лиги.

При этом президент РФ забил 8 шайб и дал результативный пас.

Данная новость не могла остаться без внимания.

Так, художник Андрей Петренко поделился карикатурой в ответ на новость.

"Спасибо деду за победу...(Копия путина сыграла в ночной хоккейной лиге)", — подписал свою публикацию он.













Твиттере "Санкционный фрукт" прокомментировали фото внешнего вида Путина во время игры на льду.





"Дед становится все больше похож на Терешкову", — написал автор поста.











Лидер команды «Легенды хоккея». Владимир Владимирович Вторяк.









Другой пользователь Твиттера "эчпочмак и комбикорм", заметил нечестную игру среди игроков. Он поделился видео, на котором можно заметить, как во время удара Путина в сторону ворот, вратарь, якобы случайно "открывается" и шайба попадает в ворота.





"Защитник Ротенберг Б. кажется чуток недорабатывает в обороне", — прокомментировал он видео отрезок с игры.





Пользователей сети данная игра удивила и не оставила равнодушными.





"Холуи Ларионов, Фетисов, Буре поучаствовали в клоунаде и перечеркнули свое славное хоккейное прошлое. Перестали быть рукопожатными людьми", — написал пользователь Евгений.





"Днем, в Москве, чуть живой парад принимал, а ночию, в Сочах, 8 шайб забросил! Неисповедимы пути твои господи...", - с иронией прокомментировал пользователь "Ion Von Don".









"Вратарь щиток поднял", — отметил "Не Важно Как То".





"А вратарь п**дец переработал", — написал "TOXXXIC".







