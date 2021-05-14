Народные депутаты снова подрались во время шоу

Что ни эфир политического шоу, то – драка или скандал. Не так давно на слуху была ссора Шуфрича и Камельчука, теперь же ее затмила драка экс-нардепа Олега Барны и "Слуги народа" Дмитрия Соломчука. Как пишет телеграмм-канал "КП в Украине", инцидент произошел в прямом эфире канала "Правда тут".

Барна, приглашенный как гость для участия в передаче "Политика без правил", во время спора о рынке земли напал с кулаками на Дмитрия Соломчука. Народных избранников пришлось разнимать ведущему, однако даже после этого "Слуга народа" продолжил обзывать своего обидчика "быдлотой", а Барна обвинял его во лжи. Закончился конфликт двух политиков тем, что их рассадили в разные "углы" студии.

Нынешний экс-нардеп попал в скандал уже не в первые. В 2018-м году он, еще будучи народным избранником, обматерил журналиста в день его рождения.. В 2019-м году депутат "сцепился" с еще одним "Слугой народа" - Святославом Юрашем.

Справка

Дмитрию Соломчуку 39 лет. Спустя два года после окончания Ровенского кооперативного экономико-правового колледжа оформился предпринимателем и начал работать по полученной квалификацией товароведа-коммерсанта. Нардеп - выпускник Ровенского филиала Национальной академии внутренних дел. В Верховную Раду прошел под №32 в списке партии "Слуга народа". Соломчук - член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Соломчук является основателем компании"Фирма "Агро-Центр", которая изготавливает и продает запчасти к сельскохозяйственной технике. Кроме того, основал общественную организацию "Время-Действий" и являеется совладельцем компании "Могул Лубрикантс", которая торгует горючим в розницу. Жена Елена занимается магазином детским игрушек и арт-кафе.

Олег Барна был представителем БПП. В политике он прославился, прежде всего, своими хулиганскими выходками на грани фола. Самой громкой промо-акцией депутата стал вынос Арсения Яценюка из-за трибуны Верховной Рады. Последним скандалом, в котором засветился Барна до стычки с Юрашем, была драка в прямом эфире с другим депутатом, Юрием Левченко, в декабре 2018-го. До этого Барна в ноябре обматерил в Верховной Раде журналиста, в 2017-м сам был избит митингующими на выходе из парламента - в общем, послужной список боевитого нардепа весьма велик.