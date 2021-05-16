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16 мая 21, 19:28
В Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя
стрельба
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По одной из версий, конфликт возник из-за телефонных разговоров в салоне.

В Киеве пассажир автобуса выстрелил в водителя. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила патрульная полиция.

- Предварительно, у водителя с пассажиром возник конфликт из-за телефонных разговоров в салоне. Задержанный пояснил патрульным, что водитель применил против него газ, поэтому он выстрелил в ответ. Водителя госпитализировали в больницу с ранением в грудь, - говорится в Фейсбук-сообщении.

Инцидент произошел на улице Чернобыльской (жилой массив Беличи, Святошинский район), мужчину догнали и задержали. При нем нашли предмет, похожий на пистолет.

Фото: facebook.com/kyivpatrol


kp.ua
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