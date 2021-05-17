Американский пилот рассказал о ежедневном наблюдении НЛО

Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс утверждает, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Как сообщает Lenta.ru, по его словам, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года.

В итоге пилоты начали принимать их как должное. Однако, если Грейвс называл эти объекты «угрозой безопасности», мнения других пилотов о том, с чем они имеют дело в действительности, разнятся.





Одни предполагают, что это секретные разработки американского правительства, другие — что это некие платформы для наблюдения за предполагаемым противником.