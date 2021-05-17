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17 мая 21, 10:59
Американский пилот рассказал о ежедневном наблюдении НЛО
НЛО
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Пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

Бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс утверждает, что он и другие пилоты его эскадрильи истребителей F/A-18 наблюдали «странные и весьма маневренные» неопознанные объекты над водной гладью в районе Атлантического океана к юго-востоку от города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния. Как сообщает Lenta.ru, по его словам, это происходило практически каждый день на протяжении двух лет подряд, начиная с 2015 года.

В итоге пилоты начали принимать их как должное. Однако, если Грейвс называл эти объекты «угрозой безопасности», мнения других пилотов о том, с чем они имеют дело в действительности, разнятся.

Одни предполагают, что это секретные разработки американского правительства, другие — что это некие платформы для наблюдения за предполагаемым противником.
Fraza.ua
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