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19 мая 21, 10:38
От чего пожелтела река Лыбидь в Киеве?
Лыбидь
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Анализ выявил в воде высокое содержание ионов аммония и аммиак. Также зафиксированы отклонения от нормы по показателям запаха, мутности и содержанию фенолов.

В киевской реке Лыбидь, которая на прошлой неделе стала ядовито-желтого цвета, выявили загрязнение сточными водами, что как предполагают было вызвано соседней стройкой. Об этом в среду, 19 мая, сообщает ТСН со ссылкой на результаты экспертизы.

Журналисты обратились в Управление экологии и природных ресурсов КГГА, где им рассказали, что реку обследовали сразу после сообщения о ее загрязнения 11 мая. Пробы для анализа брали у станции метро Выдубичи.

"Результаты свидетельствуют об отклонении от нормы по показателям запаха, мутности и содержанию фенолов. Также пробы характеризуются достаточно высоким содержанием ионов аммония и аммиака. Превышение указанных параметров может свидетельствовать о возможном попадании в водоем загрязненных сточных вод. Вероятно, сброс, зафиксированный активистами на фото, был сделан строительной техникой, работающей рядом. Сотрудники КП Плесо вручили представителям строительной компании акт-требование о приведении реки в надлежащее санитарно-техническое состояние", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА  Возный.

Городской чиновник добавил, что в Управлении экологии и природных ресурсов продолжают мониторить состояние дел с рекой Лыбидь.

Напомним, в Киеве во вторник, 11 мая, внезапно пожелтела река Лыбидь. Соответствующее фото появилась в Сети.

Как сообщалось, в прошлом году на пляже Николаева вода стала ядовито-зеленой. Предполагалось, что причиной этого стало цветение водорослей.
Korrespondent
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