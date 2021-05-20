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19 мая 21, 23:30
Скандал с выброшенными паспортами: неожиданные детали
Людмила Чмулева
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Новые подробности о скандалистке Людмиле Чмулевой

Людмила Чмулева, которая устроила скандал и выбросила украинские паспорта из-за отказа в вылете в Турцию, оказалась учителем истории.

Об этом написала в Facebook журналист СТБ Мария Малевская.

Как оказалось, 35-летняя Людмила еще недавно была учительницей истории в гимназии «Интеллект» города Дружковка.

В подтверждение этому, по словам журналистки, служит тот факт, что в плане мероприятий ко Дню Памяти Небесной сотни - в феврале 2020 - патриотический видео-час проводит именно Чмулева. На данный момент в школе она уже не работает.


"Судя по тому, что Инна с детьми вылетела сегодня (19 мая, - Авт.) из Харькова, выброшенные украинские паспорта им с сестрой таки, оказывается, нужны", - резюмирует Малевская, отмечая что на видео Чмулева засветилась со своими племянниками, а снимает их, ее сестра Инна.


Как ранее сообщалось, из-за выходки с паспортами Чмулева попала в базу "Миротворец".
telegraf.com.ua
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