В Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей. В пресс-службе банка рассказали о новой схеме обмана.
Так, мошенники рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.
Сообщается, что злоумышленники используют сайт p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.
От граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.
В "ПриватБанке" подчеркивают, что мошеннический сайт p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объясняют, почему:- злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду;
Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений.
Банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в Киеве банда аферистов жестко "разводит" стариков и пенсионеров.