В Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей. В пресс-службе банка рассказали о новой схеме обмана.

Так, мошенники рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.

Сообщается, что злоумышленники используют сайт p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.

От граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.

В "ПриватБанке" подчеркивают, что мошеннический сайт p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объясняют, почему:

- сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека;