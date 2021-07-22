Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.03
USD
27.16
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
22 июля 21, 09:19
Мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей
ПриватБанк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В "ПриватБанке" напугали новой схемой мошенничества

В Украине мошенники под видом "ПриватБанка" обманывают людей. В пресс-службе банка рассказали о новой схеме обмана.

Так, мошенники рассылают предложения об инвестировании в проекты, сулящие якобы высокий доход, а сама схема имеет признаки финансовой пирамиды. При этом аферисты незаконно используют логотип и айдентику госбанка.

Сообщается, что злоумышленники используют сайт p-invest.site, который зарегистрирован в США, и с этого ресурса заманивают украинцев вкладывать деньги в несуществующие проекты банка, обещая доход в размере до 8500 долларов ежемесячно.

От граждан требуется указать свое имя и фамилию, электронную почту и номер телефона. После этого с человеком связывается представитель "банка" - оператор колл-центра, и клиента затягивают в финансовые вложения, по сути "выкачивают" деньги.

В "ПриватБанке" подчеркивают, что мошеннический сайт p-invest.site не имеет никакого отношения к их финансовому учреждению, и объясняют, почему:

- злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду; 
- сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы "дожать" человека;
- сайт незаконно использует логотип и айдентику банка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений.

Банк уже обратился по данному факту к правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в Киеве банда аферистов жестко "разводит" стариков и пенсионеров.
Podrobnosti
Ещё по теме:
The Hill: Байден начал терять рейтинг
Украинские моряки застряли у берегов Африки, 1 умер от жары
Наводнение в Германии: 60 погибших и более тысячи пропавших
В Германии из-за наводнения погибло 133 человека. ФОТО+ВИДЕО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей