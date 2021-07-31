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31 июля 21, 00:18
Данилюк подрался с Миловановым на своем дне рождения
Данилюк
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Дерущихся Александра Данилюка и Тимофея Милованова разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак

Сегодня, 30 июля, экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с внештатным советником председателя Офиса президента Тимофеем Миловановым. Об этом сообщает УП.

Как отмечается, драка произошла во время празднования дня рождения Данилюка, на которое пришел Милованов.

Советник Ермака и экс-секретарь СНБО отошли в сторону – они разговаривали, а потом начали ссориться.

Данилюк попросил Милованова покинуть праздник и доложить Ермаку, что его выгнали со дня рождения.

Милованов сказал Данилюку: "Тебе напомнить, как ты во времена Януковича работал?".

В ответ на это бывший секретарь СНБО ударил советника главы ОП с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Дерущихся разнимали депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

В результате, Трепак вывел с праздника Милованова, который получил повреждение брови.

ДОПОЛНЕНО В 23:30


Милованов у себя в Facebook опубликовал фото с Данилюком и поздравил его с днем рождения, а в комментариях написал: "Данилюк неадекватен. Таких нельзя допускать к государственной службе".

Далее в комментариях опубликовали фотографию Милованова, прикрывающего лицо рукой.


29 июля на заседании конкурсной комиссии, которую возглавляет Милованов, решили не допускать Данилюка к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Милованов заявил, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.
liga.net
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