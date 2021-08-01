СМИ рассказали о конфузе Байдена на совещании

Американский лидер Джо Байден в ходе онлайн-совещания с губернаторами штатов получил от своего помощника записку, в которой говорилосб: "Сэр, у вас что-то на подбородке". О конфузе пишет газета New York Post.

Американский президент провел в пятницу, 30 июля, совещание, трансляция которого велась из Белого дома. Во время выступления одного из губернаторов Байден получил от помощника записку, в которой говорилось о его подбородке. Журналисты предположили, что президент ел на завтрак яйцо, и небольшой кусок остался на лице.





Прочитав послание, президент вытер подбородок пальцами, а затем провел по нему тыльной стороной ладони.









Вскоре Байдену понадобилось сделать заметки. Он взял полученный от помощника листок и повернул его к себе обратной стороной, случайно продемонстрировав репортерам, что было написано на нем.



