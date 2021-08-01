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1 августа 21, 09:14
В Черкассах одесские байкеры избили пару и разгромили авто
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В Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто: девушку тащили за волосы по земле
Дикая история произошла в Черкассах.

В центре города группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала и избила молодую пару, которая на своем авто решила обогнать их колону. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Х**вая Одесса".

На видео видно, как молодую пару окружили байкеры. При этом у парня в руках была монтировка. Он хотел защищаться, но силы были не равны. Байкеры налетели со всех сторон и начали их бить.

При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.

Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.

Видео избиения молодой пары:


Как позднее рассказала девушка, которую тащили по земле за волосы, они вместе с парнем в автомобиле на улице Смелянской перестроились перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе.

"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик в качестве защиты, когда они зажимали нас со всех сторон", – рассказала местная жительница.



После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы и ушибы.

Отметим, полиция пока не дает официальных комментариев по этому инциденту, однако известно, что поклонникам "железных коней" могут инкриминировать сразу три статьи Уголовного кодекса.
Источник: rbc.ua
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