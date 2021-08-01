В Черкассах одесские байкеры избили пару и разгромили авто

Дикая история произошла в Черкассах.







В центре города группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала и избила молодую пару, которая на своем авто решила обогнать их колону. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.









На видео видно, как молодую пару окружили байкеры. При этом у парня в руках была монтировка. Он хотел защищаться, но силы были не равны. Байкеры налетели со всех сторон и начали их бить.





При этом девушку схватили за волосы и протащили по асфальту. Похоже, что это сделала девушка-байкер. Но после этого к лежащей девушке подошел мужчина и ударил ее рукой по лицу.





Другие же байкеры взялись за машину молодых людей. Они начали бить в ней все стекла.











