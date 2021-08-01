В Черкассах одесские байкеры избили пару и разгромили авто

В Черкассах байкеры избили пару и разгромили их авто: девушку тащили за волосы по земле
Дикая история произошла в Черкассах.
В центре города группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала и избила молодую пару, которая на своем авто решила обогнать их колону. Кроме того, мотоциклисты разгромили их машину.
Как позднее рассказала девушка, которую тащили по земле за волосы, они вместе с парнем в автомобиле на улице Смелянской перестроились перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе.
"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая маты всевозможные, харкали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик в качестве защиты, когда они зажимали нас со всех сторон", – рассказала местная жительница.
После избиения молодые люди оказались в больнице. У них многочисленные травмы и ушибы.
Отметим, полиция пока не дает официальных комментариев по этому инциденту, однако известно, что поклонникам "железных коней" могут инкриминировать сразу три статьи Уголовного кодекса.