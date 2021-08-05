Силовика Беспалова, избившего танцора, уволили из УГО

Об этом сообщает пресс-служба УГО, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Управлении государственной охраны Украины было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которой было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины", - сказано в сообщении.

В УГО отметили, что осуждают подобные проявления агрессии, считают недопустимым совершение таких поступков.

"Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - подчеркнули в УГО.

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Напомним, ранее сообщалось, что танцора певицы Дорофеевой сильно избил действующий сотрудник УГО. Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения. Наказание по этой статье - до 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО.