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8 августа 21, 21:55
Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге
взрыв
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Сегодня, 8 августа, на жилмассиве ЮГОК в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате.

Информацию о происшествии "Первому Криворожскому" подтвердили пресс-службы районного управления полиции и спасателей, передает Цензор.НЕТ.

ЧП случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома. Мужчине 61 год, он госпитализирован с оторванной ногой.

Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

До данным издания "Сегодня", пострадавший - ветеран АТО. Он взял две гранаты и подорвал их рядом с собой.
censor.net.ua
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