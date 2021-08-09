Ветеран АТО подорвался на гранате в Кривом Роге

Информацию о происшествии "Первому Криворожскому" подтвердили пресс-службы районного управления полиции и спасателей, передает Цензор.НЕТ.

ЧП случилось около 18 часов на улице Кармелюка возле жилого дома. Мужчине 61 год, он госпитализирован с оторванной ногой.

Откуда у горожанина граната, сам он её взорвал или нет, официально на данный момент неизвестно.

На месте работаю взрывотехники, полицейские и спасатели.

До данным издания "Сегодня", пострадавший - ветеран АТО. Он взял две гранаты и подорвал их рядом с собой.