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10 августа 21, 09:19
На сына Елизаветы II подали в суд за изнасилование
принц Эндрю
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Британского принца Эндрю, герцога Йоркского обвиняют в изнасиловании.

Вирджиния Джуффе, которая ранее обвиняла принца Эндрю, второго сына королевы Великобритании Елизаветы II в изнасиловании, подала на него в суд. 

Об этом сообщает Reuters.

Вирджиния Джуффре (ранее Вирджиния Робертс) утверждает, что принцу Эндрю ее продал для секса покойный финансист Джеффри Эпштейн. Бизнесмен и миллиардер в 2019 году покончил с собой в тюрьме ожидая суда за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. 

Джуффре утверждает что и Эпштейн, и принц Эндрю насиловали ее, когда ей было 17 лет. Женщина обвиняет принца не только в многократном изнасиловании, но и побоях. Отметим, что ранее она говорила, что он не был жесток по отношению к ней. 

Гражданская жалоба, подана в окружной суд США в Манхэттене, поскольку один из предполагаемых фактов насилия произошел в особняке Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде. Также в жалобе Джуффре названы другие места - лондонский дом подруги Эпштейна Гислен Максвелл и частный остров, который принадлежал Эпштейну, на Виргинских островах США.

Джуффре подал в суд на Эндрю в соответствии с Законом о детях-жертвах, которые позволяет заявить о насилии даже спустя много лет. Принц Эндрю изнасилование отрицает. 

Это один из двух громких секс-скандалов в Нью-Йорке этим августом. Ранее "Телеграф" писал, что губернатора Нью-Йорке Эндрю Куомо призывают уйти из-за харрасмента в отношении 11 женщин.
telegraf.com.ua
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