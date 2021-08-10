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10 августа 21, 09:22
В Киеве дети-ромы остановили поезд и забросали его камнями
дети-ромы
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Поезд вынужденно остановился из-за дерева, положенного на рельсы. После этого в окна состава полетели камни.

В Киеве дети ромской национальности остановили поезд и начали бросать в него камни. Происшествие случилось накануне в районе между Борщаговкой и станцией метро Берестейская, сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.

"Лица цыганской национальности остановили пассажирский поезд, подложив на пути дерево. Как только поезд остановился - они начали бросать камни в окна", - говорится в сообщении.

Напомним, на Закарпатье дети-ромы забросали камнями скорую, пока медики оказывали помощь больным. Была повреждена задняя дверь и разбито переднее окно автомобиля скорой помощи. Никто из медиков не пострадал.

Ранее стало известно, что в Запорожье ромы угрожали медикам скорой. Мужчине стало плохо дома, во время перевозки в больницу у него остановилось сердце. Ромы обвинили медиков в смерти своего родственника.
Korrespondent
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