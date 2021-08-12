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12 августа 21, 08:11
В Египте кобра убила в машине водителя и пассажиров
кобра убила
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Неуправляемый микроавтобус попал в ДТП - он врезался в бетонное ограждение. Очевидцы аварии поймали и убили змею.

На севере Египта кобра, которую перевозили в другой город в коробке, по пути выбралась из нее и убила всех находящихся в автомобиле людей - четырех пассажиров и водителя. Об этом в среду, 11 августа, сообщило издание Arab News.

Отмечается, что совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить животное из города Александрия в Кафр-эш-Шейх. Тот ответил согласием и поставил коробку с опасным грузом в багажник.

Вскоре в машину подсели еще четыре человека - члены одной семьи. При этом неизвестно, знали ли пассажиры о кобре в багажнике.

Во время поездки змея выбралась из коробки, под пассажирскими сиденьями проползла в салон и напала на всех находящихся в нем людей, включая водителя. В результате пять человек погибли.

После этого неуправляемый микроавтобус попал в ДТП - он врезался в бетонное ограждение. Тогда кобра попыталась убежать, но очевидцы поймали ее и убили.
Korrespondent
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