Беленюк: Я люблю свою страну и никто меня не заставит уехать

Олимпийский чемпион и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк, на которого напали в центре Киева, поблагодарил всех за поддержку. Спортсмен уже дал показания полицейским. Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

- Спасибо всем, кто пишет слова поддержки, получил сотни звонков, но уже нет сил что-то комментировать. Со мной все ок! Хочу отдохнуть! Дни по прилету из Токио действительно стали крайне активными. Спасибо министру Денису Монастырскому и представителям Национальной полиция Украины за оперативную реакцию. Дал все необходимые показания, - пишет Беленюк.

Как отметил чемпион, несмотря на подобные случаи, покидать родную страну он не собирается.

- Я люблю свою страну, она мне дала все, что имею и никто меня не заставит уехать, а неадекваты существуют абсолютно везде! Просто иногда они случаются на нашем пути, - подытожил нардеп.

Речь идет об инциденте, который произошел 13 августа в Печерском районе столицы. На Жана Беленюка пытались напасть неизвестные люди. Злоумышленники обзывали спортсмена и требовали "уехать в Африку". После нашумевшего скандала в сети, правоохранители начали расследование, а сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 Уголовного кодекса "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений". Сейчас полицейские устанавливают лиц, которые причастны к данному конфликту и выясняют все обстоятельства.