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14 августа 21, 19:16
В киевском троллейбусе заметили мужчину в супер-маске (фото)
карантин
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В Киеве в одном из троллейбусов заметили пассажира, на котором была суперзащита от коронавируса - прозрачный экран-щиток, а под ним еще и ткань.

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Типичное Голосеевое" на странице в Facebook.

Случай произошел в Голосеевском районе столицы.

Там пассажиры троллейбуса заметили мужчину, лицо которого прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была белая ткань с прорезями для глаз.

Судя по всему, мужчина решил, что так ему будет безопаснее и шансов заразится на коронавирус станет меньше.

"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - написали в паблике под фото.

Ранее сообщалось, что симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.


Напоминаем, что мутировавший вариант коронавируса "Дельта" зафиксировали в Житомирской области. Здесь его обнаружили у 20 пациентов, одна из которых умерла.

Также мы писали, что в США обнаружили новый более смертоносный и заразный штамм коронавируса "Йота". Его пока что в Украине не обнаружили.Перейти на Главную страницу
telegraf.com.ua
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