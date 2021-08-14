В киевском троллейбусе заметили мужчину в супер-маске (фото)

Об этом в субботу, 14 августа, сообщает "Типичное Голосеевое" на странице в Facebook.

Случай произошел в Голосеевском районе столицы.

Там пассажиры троллейбуса заметили мужчину, лицо которого прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была белая ткань с прорезями для глаз.

Судя по всему, мужчина решил, что так ему будет безопаснее и шансов заразится на коронавирус станет меньше.





"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", - написали в паблике под фото.





Ранее сообщалось, что симптомы коронавируса COVID-19 при инфицировании штаммом "Дельта" отличаются от других штаммов и могут быть еще серьезнее.









Напоминаем, что мутировавший вариант коронавируса "Дельта" зафиксировали в Житомирской области. Здесь его обнаружили у 20 пациентов, одна из которых умерла.





Также мы писали, что в США обнаружили новый более смертоносный и заразный штамм коронавируса "Йота" . Его пока что в Украине не обнаружили.Перейти на Главную страницу



