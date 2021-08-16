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16 августа 21, 11:44
Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео
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Аэропорт в столице Афганистана закрылся для гражданских авиарейсов. Это привело к большой давке.

Все коммерческие рейсы из столицы Афганистана отменены, - пишет Фраза. На данный момент полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых из страны эвакуируются иностранные граждане.

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При этом в аэропорту Кабула имени Хамида Карзая собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. Как видно на видео, опубликованном на странице Disclose.tv в Twitter, у входа в аэропорт образовалась давка.

Также на записи слышны звуки, похожие на выстрелы.


Как сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев, погибли по меньшей мере пять человек. При этом неизвестно, стали ли они жертвами стрельбы или давки.

15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел из страны. Власть в стране перешла к представителям движения «Талибан».
Fraza.ua
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