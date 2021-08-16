Массовая давка в аэропорту Кабула попала на видео

Все коммерческие рейсы из столицы Афганистана отменены, - пишет Фраза. На данный момент полеты продолжают осуществлять только военно-транспортные и зафрахтованные военными пассажирские самолеты, на которых из страны эвакуируются иностранные граждане.

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При этом в аэропорту Кабула имени Хамида Карзая собрались сотни людей, которые пытаются покинуть страну. Как видно на видео, опубликованном на странице Disclose.tv в Twitter, у входа в аэропорт образовалась давка.

Также на записи слышны звуки, похожие на выстрелы.



