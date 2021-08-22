Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэра Киева Виталия Кличко не пропустили в аэропорт встречать прибывшую в Украину с рабочим визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом инциденте столичный городской голова написал в своем Telegram.

"Прибыл в аэропорт Борисполь, где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлер Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили", - сообщил Кличко.

Он добавил, что силой прорываться не собирается. Также Кличко отметил, что такое в его практике мэра впервые.



