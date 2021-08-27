Мужчине сделали семь прививок от COVID разных производителей

В Колумбии 60-летний мужчина получил семь доз четырех разных вакцин от коронавируса. Как сообщило испанское издание noticias.caracoltv, власти страны начали расследование, чтобы выявить возможные другие подобные случаи. По словам колумбийского министра здравоохранения Миерланди Торрес, у мужчины есть проблемы с психикой.

- Человек, которому делали вакцинацию семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицирован, это человек старше 60 лет с очевидными психологическими проблемами, - уверила министр.

Колумбийцу сделали прививки такими препаратами, как Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. По данным Минздрава страны, ни разу мужчина не имел никакой реакции на вакцину.

- Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы получать данные о вакцинированных людях в режиме реального времени, и очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев и получение информации в течение более длительного периода времени, - отметила Торрес.

Власти заверили, что не станут наказывать мужчину за излишнюю вакцинацию, но попытаются найти других людей, которые получили больше прививок, чем рекомендовано. Они также внедрили новый инструмент для предотвращения таких случаев.

В ВОЗ тем временем заявили, что новая пандемия коронавируса наступит уже через три месяца. При этом в организации считают, что осенние месяцы станут "критическим периодом для обеспечения готовности" к росту уровня болезни.