Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.01
USD
27.03
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
31 августа 21, 20:46
Жена депутата "ОПЗЖ" Козака сменила в РФ имя. ДОКУМЕНТ
Лавренюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Наталью Николаевну Лавренюк теперь зовут Светлана Петровна Жучкова.

Об этом сообщает программа "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

Информацию о смене имени журналисты нашли на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ. Там указано, что паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие гражданской жене нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козака Наталье Лавренюк, теперь принадлежат женщине по имени Светлана Жучкова.

По состоянию на февраль 2021 года эти документы ещё принадлежали Лавренюк.

Изменения имени Натальи Лавренюк отображаются не во всех российских реестрах. Так, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер, как и ранее, закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере, в извлечении на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).

Наталья Лавренюк - гражданская жена депутата "ОПЗЖ" Тараса Козака, которого обвиняют в государственной измене.

Против Лавренюк, так же, как против главы политсовета "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, были введены санкции из-за деятельности российского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" (АО "НЗНП"). Это предприятие поставляло нефтепродукты на оккупированный Донбасс.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Суд взял Медведчука под домашний арест
Крушение вертолета под Николаевом: людей зажало обломками
Минфин США ввел дополнительные санкции против РФ
Данилов о санкциях РФ: Лучший подарок
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Школьник поправил Путина, рассуждавшего о битве под Полтавой
noimageКонфуз: Папа Римский процитировав Путина вместо Меркель
Лента новостей