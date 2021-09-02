Конфуз: Папа Римский процитировав Путина вместо Меркель

Папа Римский Франциск, высказываясь по поводу ситуации в Афганистане, хотел процитировать канцлера Германии Ангелу Меркель, но ошибочно привел слова российского президента Владимира Путина. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на агентство dpa.

Папу во время радиоинтервью в Испании спросили о будущем Афганистана после того, как США и их союзники ушли из страны.

Франциск в ответ похвалил Меркель как одну из "самых выдающихся личностей в международной политике".

"Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию собственных ценностей другим и попытки построить демократию в других странах по чужим лекалам, не учитывая исторические, национальные, религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", - процитировал Папа.

Как оказалось, на самом деле это заявление принадлежит российскому президенту Владимиру Путину, который он сделал во время визита Меркель в Москву 20 августа. Путин до этого регулярно критиковал усилия Запада в контексте Афганистана.

Отмечается, что Ватикан не ответил агентству на просьбу прокомментировать перепутанную цитату.