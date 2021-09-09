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9 сентября 21, 11:33
Микроавтобус с хасидами попал в ДТП, погиб один человек.ФОТО
ДТП с хасидами
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Микроавтобус перевозил 13 паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь"

Сегодня утром, в 4 часа около села Чупира Белоцерковского района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает отдел коммуникации Киевской области, авария случилась на 109 километре трассы Киев — Одесса.

На место выехали сотрудники следственно-оперативной группы, работники следственного управления и руководство Белоцерковского районного управления полиции.

Полицейские, прибывшие на место происшествия обнаружили автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Микроавтобус перевозил 13 паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

По предварительной информации, водитель микроавтобуса двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепления светом фар встречного транспортного средства.

В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнулся со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

В результате ДТП один пассажир, 45-летний гражданин Израиля, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили, отмечают в Нацполиции.
Delo
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