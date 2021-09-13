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13 сентября 21, 11:27
В Херсонской области уничтожают арбузы
арбуз
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Оптовая цена на арбузы опустилась до 30-50 копеек за килограмм. Это в два раза ниже себестоимости.

В Херсонской области местные фермеры уничтожают непроданные арбузы. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Указано, что события происходят в селе Михайловка Скадовского района, где находится арбузный рынок.

"Вот как-то так. Михайловка", – подписал ролик один из Telegram-каналов Херсона.

На кадрах можно увидеть, как мужчины в поле выбрасывают из грузовика арбузы и они разбиваются.

Ранее ТСН сообщало, что в Херсонской области аграрии не могут продать урожай арбузов в связи перенасыщением рынка. Оптовая цена на арбузы опустилась до 30-50 копеек за килограмм. Это в два раза ниже себестоимости. Но аграрии все равно не могут продать арбузы. Поэтому бахчевые уже начинают перезревать.

Напомним, в поселке Копани Белозерского района Херсонской области фермер уничтожил урожай огурцов, которые не смог продать из-за обвала цен на них. Оптовики предлагали ему всего лишь 1 гривну за килограмм огурцов.
Korrespondent
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