В Карпатах прогремел взрыв во время разжигания костра

Вчера вечером, 15 сентября, в Карпатах произошла трагедия: из-за взрыва чего-то в костре погибли два туриста, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили местные спасатели.

В 21:20 в отдел Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что группа туристов из 12 человек, двое из которых дети, во время привала на полонине Пид Берды у села Вороненко недалеко от Ворохты развела костер – и затем произошел взрыв.

Причина взрыва не сообщается. Возможно, это мог быть туристический газовый баллон.

В 21:49 дополнительно привлекли три бригады медицины катастроф, но только в 00:45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего, а к 01:15 – участников группы, которые не получили травм.

К 02:20 начался перенос на носилках тяжело пострадавшего туриста. Двух других пострадавших, а также двух детей в удовлетворительном физическом состоянии отвезли на вездеходах к подножию горы в с. Вороненко.

К оказанию помощи привлекали 14 единиц техники и 48 спасателей.

Позже в ГСЧС сообщили, что сегодня, 16 сентября, в 10:00, в Главном управлении ГСЧС в области (ул.Франко, 6, зал оперативных совещаний) состоится брифинг относительно травмирования и гибели людей во время отдыха в горах (в долине "Под-Берды", вблизи села Вороненко Надвирнянского района).











Пожарная безопасность превыше всего





Отметим, граждане зачастую пренебрегают правилами пожарной безопасности. Спасатели всегда просят быть крайне осторожным на открытых пространствах, а в пожароопасные периоды тем более. В это время запрещается:





- разведение костров в лесу (кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах);

- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов, за исключением тех, что используются с лесохозяйственной целью;

- курить, бросать в лесу непогашенные спички, окурки



