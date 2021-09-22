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21 сентября 21, 21:12
Сенцов извинился за обматерившую Украину сестру
Наталья Каплан
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Режиссер списал резкие высказывания сестры на депрессию и тяжелое психологическое состояние.

Украинский режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов заявил, что резкие высказывания его сестры об Украине вызваны депрессией и сложным психологическим состоянием. Об этом Сенцов во вторник, 21 сентября, написал на своей странице в Facebook.

Он пояснил, что у его двоюродной сестры длительное время сохраняется тяжелое психологическое состояние, и попросил понять и простить ее. Также Сенцов сообщил, что Наталья Каплан страдает депрессией, отчего на ее странице в социальной сети появились эмоциональные высказывания в адрес Украины.

"Мне жаль, что моей двоюродной сестре Наташе так сейчас плохо, и на фоне обострения депрессии у нее появились эмоциональные посты в фейсбуке. Я прошу прощения за ее резкие слова в сторону Украины. Это очень горько. Благодарен Наташе за многолетнюю поддержку и прошу с пониманием отнестись к тяжелому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время", - говорится в сообщении.

При этом сама Наталья также отреагировала на сообщения в свой адрес. Она написала, что от нее могут отписываться все, кто подписывался ради Сенцова, а также, что Украина пять лет ее игнорировала.

Накануне Наталья Каплан назвала Украину худшей страной для эмиграции. "***** [К черту] Украину. Не приезжайте сюда. Пять лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она. Сестра режиссера добавила, что "буквально умирает" в Украине. "И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", - заключила Каплан.

Как известно, после ареста Сенцова Наталья развернула большую правозащитную деятельность. В 2017 году переехала в Киев, а до этого жила в Москве. 17 мая 2019 года она стала гражданкой Украины.

Напомним, в 2018 году Каплан в Страсбурге получила премию Сахарова в Европарламенте вместо Сенцова, который сидел в российской тюрьме.
Korrespondent
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