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24 сентября 21, 09:30
Смерть на Эльбрусе. Гид бросил группу альпинистов. видео
Эльбрус
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Пять смертей на горе Эльбрус.

Во время восхождения на гору Эльбрус погибли пять российских альпинистов, которых на маршруте бросил гид. Группа подала сигнал о помощи на высоте около 5000 м, пишет пресс-служба МЧС РФ.

В период, когда группа из 19 туристов терпела бедствие, там была пурга с сильным мокрым снегом, порывы ветра до 70 м/с при температуре около –20°C и видимости не более метра.

На 08:00 утра по киевскому времени спасательная операция завершилась. Удалось спустить живыми 14 человек, которых эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. Пять альпинистов погибли.

Как отметили спасатели ведомства страны-оккупанта России, сопровождавший группу гид бросил ее. Местные СМИ пишут, что все, включая гида, не были профессиональными альпинистами.


СПРАВКА. Эльбрус – стратовулкан на Кавказе, высота 5642 м над уровнем моря. Последнее извержение – 5120 лет назад. Высочайшая вершина РФ, очень популярна среди горных туристов, категорированы около 10 различных маршрутов. Несмотря на сравнительную простоту восхождения, там ежегодно гибнет 15-20 человек.
liga.net
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