В Умани 11-летняя девочка выбросилась из окна

В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа и погибла. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Суспильне.

Трагедия произошла, когда дома была вся семья.





В тот вечер родители не заметили ничего странного в поведении дочери. Насторожил взрослых только ее мобильный телефон, на который приходили уведомления. Однако, признаваться, с кем ведет переписку, девочка не захотела, рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".





После разговора с родителями она побежала в свою комнату, открыла окно и бросилась с 8-го этажа.





Отец Насти говорит, что попросил дочь разблокировать телефон и показать, что за смс ей приходят. Но такой реакции от ребенка никто не ожидал.





Девочка упала на клумбу под домом, но чуда, к сожалению, не произошло. Врачи сразу констатировали смерть школьницы.





В школе, где училась Настя, также поверить не могут, что она пошла на такой шаг и даже понятия не имеют, кто или что подтолкнуло ребенка к суициду. Девочка была отличницей, тихой и очень талантливой.





Правоохранители открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

"В полицию поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть", - сообщили в полиции.

Правоохранители опросили очевидцев, а также изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы, но там каких-то подозрительных смс-сообщений не нашли. Телефон девочки отправили на экспертизу работникам киберполиции.

Сейчас рассматривается сразу несколько версий трагедии: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.