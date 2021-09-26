Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.29
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
25 сентября 21, 21:19
В Умани 11-летняя девочка выбросилась из окна
окно
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рассматривается несколько версий трагедии: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.

В Умани Черкасской области 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа и погибла. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает Суспильне.

Трагедия произошла, когда дома была вся семья.

В тот вечер родители не заметили ничего странного в поведении дочери. Насторожил взрослых только ее мобильный телефон, на который приходили уведомления. Однако, признаваться, с кем ведет переписку, девочка не захотела, рассказали в сюжете "Надзвичайних новин".

После разговора с родителями она побежала в свою комнату, открыла окно и бросилась с 8-го этажа.

Отец Насти говорит, что попросил дочь разблокировать телефон и показать, что за смс ей приходят. Но такой реакции от ребенка никто не ожидал.

Девочка упала на клумбу под домом, но чуда, к сожалению, не произошло. Врачи сразу констатировали смерть школьницы.

В школе, где училась Настя, также поверить не могут, что она пошла на такой шаг и даже понятия не имеют, кто или что подтолкнуло ребенка к суициду. Девочка была отличницей, тихой и очень талантливой.


Правоохранители открыли уголовное производство по статье о доведении до самоубийства.

"В полицию поступила информация о том, что на улице Независимости в Умани в Умани 11-летняя девочка выпрыгнула из окна восьмого этажа. Травмы были несовместимы с жизнью. Медики констатировали смерть", - сообщили в полиции.

Правоохранители опросили очевидцев, а также изъяли и разблокировали мобильный телефон школьницы, но там каких-то подозрительных смс-сообщений не нашли. Телефон девочки отправили на экспертизу работникам киберполиции.

Сейчас рассматривается сразу несколько версий трагедии: конфликт в семье, проблемные отношения со сверстниками и влияние социальных сетей.
Korrespondent
Ещё по теме:
Павлова могли довести до самоубийства - полиция
Масштабная вспышка COVID произошла в детском лагере Одессы
В одесском лагере 30 детей заразились Дельтой
В Одессе на ребенка в ресторане упали двери
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Савченко в парандже и на коленях похвалила ислам. Фото
Лента новостей