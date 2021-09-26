Савченко в парандже и на коленях похвалила ислам. Фото

Экс-нардеп Надежда Савченко опубликовала в Facebook свои фото в парандже, сделанные в турецкой мечети. Она также порассуждала о преимуществах ислама перед другими мировыми религиями.

По ее словам, ислам – это религия свободы, а не угнетения.

"В современном мире ислам привычно воспринимать как религию угнетение и ущемления прав человека, особенно женщины. Мало кто увидит, что ислам - это религия пространства и свободы для души, духа и веры в Бога – Аллаха", – говорится в сообщении.





По ее словам, именно страны, где большинство граждан исповедуют одну религию, самые крепкие.





"Империи строятся и крепнут, делая ставку на значимость церкви в государстве, и объединяют людей вокруг моральных принципов религии, а уже потом наращивают экономику благодаря стремлением покорного и сплоченного народа. Когда империи хотят восстановиться, после упадка первое на что они делают ставку, это, опять же, религия, как объединяющий фактор для однотипной морали людей и фактор национальной идеи для народа и государства. Из последних примеров - Россия, Талибан, Турция, и ИГИЛ. Западный демократический мир делает ставку на космополитизм, беспринципность в морали и в наращиваемые капитала и, как бонус - декларирует защиту прав человека", - продолжила Савченко.





В комментариях она объяснила, что пост "был не о религии в ее духовном смысле, а о том, как политика современного мира использует религию в построении государства".

















facebook.com/Savchenko.Nadiia



