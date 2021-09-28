В Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Видео

Во французском Лионе сегодня, 27 сентября, в президента Франции Эммануэля Макрона в ходе посещения им выставки неизвестный бросил предмет, похожий на яйцо. Об этом сообщает издание Lyon Mag.





Сообщается, что брошенный предмет отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности задержала молодого человека, который сделал протестный жест и крикнул: "Да здравствует революция!".





Согласно предварительной информации, это было яйцо, вероятно твердое, поскольку оно не разбилось.





Издание уточняет, что Эммануэль Макрон попросил СМИ взять интервью у двадцатилетнего мужчины, чтобы понять его мотивы.