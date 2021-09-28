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27 сентября 21, 15:26
В Макрона бросили предмет, похожий на яйцо. Видео
Макрон
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Брошенный предмет отскочил от плеча главы государства и служба безопасности задержала нападавшего.
Во французском Лионе сегодня, 27 сентября, в президента Франции Эммануэля Макрона в ходе посещения им выставки неизвестный бросил предмет, похожий на яйцо. Об этом сообщает издание Lyon Mag.

Сообщается, что брошенный предмет отскочил от плеча главы государства, и служба безопасности задержала молодого человека, который сделал протестный жест и крикнул: "Да здравствует революция!".

Согласно предварительной информации, это было яйцо, вероятно твердое, поскольку оно не разбилось.

Издание уточняет, что Эммануэль Макрон попросил СМИ взять интервью у двадцатилетнего мужчины, чтобы понять его мотивы.
Korrespondent
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