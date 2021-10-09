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8 октября 21, 15:30
После слов Терьяковой из чата Слуги народа вышли 15 человек
Галина Третьякова
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В Слуге народа считают аморальным заявление своей коллеги и считают, что извинений будет недостаточно.

Из партийного чата фракции Слуга народа вышли 15 народных депутатов после того, как Галина Третьякова прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Об этом журналистам в кулуарах сообщил один из таких депутатов Александр Качура, передает LB.

"Если в чате такое начинают писать, то, считаю, он не нужен. Решать какие-то вопросы мы можем здесь, в зале", - сказал он.

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Отмечается, что чат оставили депутаты Ирина Верещук, Богдан Яременко и другие.

Говоря о наказании Третьяковой, народный депутат выразил мнение, что это не может обойтись извинением. Он назвал высказывания коллеги аморальными.


Напомним, сегодня Третьякова в фракционном чате о смерти Полякова написала "одним врагом меньше", а на критику заявила о свободе слова. Позже все председатели фракций, кроме Слуги народа, подписались за отзыв Третьяковой с должности главы комитета.

Korrespondent
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