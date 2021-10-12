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11 октября 21, 19:42
Нардепу Вирастюку угрожали убийством – СМИ
Вирастюк
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Полиция задержала подозреваемого в городе Николаев. Правоохранители выясняют мотивы его поступка.

Народному депутату из фракции Слуга народа Висилию Вирастюку угрожали убийствм. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 11 октября.

"Угрозы поступали в адрес народного депутата Вирастюка. Человек, который угрожал – психически нездоров", – рассказал источник.

В свою очередь Нацполиция сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту угроз народному депутату. При этом личность нарушителя установлена, с ним проводятся необходимые следственные действия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье об угрозе убийством (ч.1 ст.129 УК Украины). Решается вопрос о сообщение нарушителю о подозрении. Ему грозит ограничение свободы до двух лет. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

Было установлено, что нарушитель находится в городе Николаев, это местный житель, 2002 г.р. Его доставили для объяснений в отдел полиции, сейчас правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства его поступка.

Напомним, 11 октября в Чернигове проходит церемония прощания с умершим нардепом Антоном Поляковым. Он скончался в ночь на пятницу, 8 октября, на заднем сидении такси. Приехавшая "скорая" не смогла его спасти. Вскрытие показало, что депутат умер от острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца.

Позже в полиции заявили, что в крови Полякова была небольшая доза алкоголя и метадона.
Korrespondent
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