Во время съемок фильма в Киеве с моста упал автокран. ФОТО





В Киеве возле станции метро Выдубичи на прошедших выходных во время съемок фильма с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.





Сообщается, что во время съемок автокран перевернулся. На место аварии прибыли спасатели КАРС КГГА и еще один кран.





В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.



