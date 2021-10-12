Новости Курьезы
11 октября 21, 19:57
Во время съемок фильма в Киеве с моста упал автокран. ФОТО
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Во время процесса съемок с Южного моста в столице упал автокран с осветительной аппаратурой. На место аварии прибыли спасатели КАРС.
Во время процесса съемок с Южного моста в столице упал автокран с осветительной аппаратурой. На место аварии прибыли спасатели КАРС.
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В Киеве возле станции метро Выдубичи на прошедших выходных во время съемок фильма с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.
Сообщается, что во время съемок автокран перевернулся. На место аварии прибыли спасатели КАРС КГГА и еще один кран.
В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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