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11 октября 21, 19:57
Во время съемок фильма в Киеве с моста упал автокран. ФОТО
кран
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Во время процесса съемок с Южного моста в столице упал автокран с осветительной аппаратурой. На место аварии прибыли спасатели КАРС.
Во время процесса съемок с Южного моста в столице упал автокран с осветительной аппаратурой. На место аварии прибыли спасатели КАРС.

В Киеве возле станции метро Выдубичи на прошедших выходных во время съемок фильма с Южного моста упал кран с осветительной аппаратурой. Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП.kiev.ua.

Сообщается, что во время съемок автокран перевернулся. На место аварии прибыли спасатели КАРС КГГА и еще один кран.

В результате аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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Korrespondent
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