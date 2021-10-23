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22 октября 21, 23:49
Савченко: документа о вакцинации не существует. Видео
Савченко
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Надежда Савченко отказалась отвечать на вопрос, вакцинировалась ли она, и заявила, что документа о вакцинации не существует

Бывший народный депутат Надежда Савченко опровергла информацию правоохранителей о том, что она и ее сестра воспользовались поддельными COVID-сертификатами при пересечении границы Украины. Об этом Савченко заявила в эфире телеканала Украина 24.

"Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала бывшая нардеп.

Савченко заявила, что правоохранители, которые ведут следствие, должны вручить ей подозрение, а потом по решению суда – "мы увидим, что это было".

Савченко отказалась отвечать на вопрос, вакцинировалась ли она, и заявила, что установленного законом документа о вакцинации не существует.

"Любой документ, который, как вам говорят, является поддельным, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть один оригинал документа, если это документ, или этой справки… Как выглядят все эти бумажки? По-разному. Покажите хоть один оригинал, тогда вы сможете говорить о какой-то подделке", – заявила Савченко.


СПРАВКА. С 1 июля в Украине запустили COVID-сертификаты. 4 августа цифровой COVID-сертификат в приложении Дія успешно прошел техническое оценивание в ЕС. 

19 августа Европейский Союз официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. Также вакцинированные от коронавируса могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации от коронавируса – это бумажный документ. 

22 сентября 2021-го Кабмин предложил усилить ответственность за подделку документов о вакцинации от коронавируса. 4 октября сообщалось, что суд вынес первый приговор врачу за подделку COVID-сертификата – в Днепропетровской области врача оштрафовали на 34 000 грн и лишили его права на медицинскую практику сроком на один год.  

22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты. Они возвращались из Турции. 

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что Савченко пыталась попасть в Украину из Турции с поддельным COVID-сертификатом и пообещал жесткую реакцию на подобные случаи.
liga.net
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