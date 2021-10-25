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25 октября 21, 17:30
Тищенко оконфузился рассказом о ценах на продукты. Видео
Николай Тищенко
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Нардеп сказал, что не видит роста цен на продукты в Украине, потому что сам он покупал гречку за 12 гривен.
Народный депутат Николай Тищенко не заметил роста цен на продукты, и рассказал, что он сам покупал гречку за 12 гривен, а сало за 50. Видео с рассказом Тищенко о ценах опубликовано на YouTube-канале EnTV.

Журналист спросила Тищенко о ценах на продукты и покупает ли он сам их. Тищенко рассказал, что любит Бессарабский рынок в Киеве. Там он якобы покупал сало от 50 гривен за килограмм.

Нардеп также рассказал, что он покупал гречку за 12-28 гривен за килограмм. А говядину - от 50 до 70 гривен. По словам Тищенко, иногда можно купить говядину по 20 гривен за килограмм.
Korrespondent
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