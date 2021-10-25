Тищенко оконфузился рассказом о ценах на продукты. Видео

Народный депутат Николай Тищенко не заметил роста цен на продукты, и рассказал, что он сам покупал гречку за 12 гривен, а сало за 50. Видео с рассказом Тищенко о ценах опубликовано на YouTube-канале EnTV.





Журналист спросила Тищенко о ценах на продукты и покупает ли он сам их. Тищенко рассказал, что любит Бессарабский рынок в Киеве. Там он якобы покупал сало от 50 гривен за килограмм.





Нардеп также рассказал, что он покупал гречку за 12-28 гривен за килограмм. А говядину - от 50 до 70 гривен. По словам Тищенко, иногда можно купить говядину по 20 гривен за килограмм.