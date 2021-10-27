В Харькове 16-летний мажор устроил кровавое ДТП (видео 18+)

Поздно вечером в Харькове, 26 октября, на проспекте Гагарина случилось страшное ДТП. Так, Infiniti на большой скорости вылетело на перекресток на красный свет и столкнулось с Chevrolet Aveo, водитель которой погиб.
По предварительным данным правоохранителей, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже появилась информация об еще одной смерти одного из пострадавших.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.
Как стало известно позже, виновником аварии стал 16-летний мажор, который недавно получил в подарок от родителей машину. К тому же, ранее он неоднократно был остановлен полицией за нарушение ПДД. В сети также есть видео, как малолетний нарушитель разговаривает с правоохранителями.
Издание "РЕДПОСТ" написало, что Infinity на высокой скорости пытался проскочить перекресток Гагарина и Героев Сталинграда на красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet Aveo.
Водитель Chevrolet, к сожалению, скончалась на месте. В авто Infinity пострадали 3 человека, которых забрала скорая. Эти данные в полиции пока официально не подтвердили.
Кто находился за рулем Infinity
По данным СМИ, за рулем Infiniti был несовершеннолетний, которому недавно подарили авто родители. Также разные Telegram-каналы обнародовали соответствующее фото машины.
Как пишут местные Телеграмм-каналы, в том числе "Труха. Харьков" и "Харьков Life", юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.
Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж подтвердил, что среди травмированных есть несовершеннолетние.
"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены к местной больницы", — сказал в комментарии "Суспильному" Чиж.
По его словам, скорость Infiniti превышала 100 км/ч. Является ли водитель Infiniti несовершеннолетним, правоохранитель не подтвердил.
По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.