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27 октября 21, 09:12
В Харькове 16-летний мажор устроил кровавое ДТП (видео 18+)
ДТП
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Поздно вечером в Харькове, 26 октября, на проспекте Гагарина случилось страшное ДТП

Поздно вечером в Харькове, 26 октября, на проспекте Гагарина случилось страшное ДТП. Так, Infiniti на большой скорости вылетело на перекресток на красный свет и столкнулось с Chevrolet Aveo, водитель которой погиб.

По предварительным данным правоохранителей, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже появилась информация об еще одной смерти одного из пострадавших.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

Как стало известно позже, виновником аварии стал 16-летний мажор, который недавно получил в подарок от родителей машину. К тому же, ранее он неоднократно был остановлен полицией за нарушение ПДД. В сети также есть видео, как малолетний нарушитель разговаривает с правоохранителями.

Внимание! Видео 18+


Издание "РЕДПОСТ" написало, что Infinity на высокой скорости пытался проскочить перекресток Гагарина и Героев Сталинграда на красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet Aveo.

Водитель Chevrolet, к сожалению, скончалась на месте. В авто Infinity пострадали 3 человека, которых забрала скорая. Эти данные в полиции пока официально не подтвердили.

Кто находился за рулем Infinity

По данным СМИ, за рулем Infiniti был несовершеннолетний, которому недавно подарили авто родители. Также разные Telegram-каналы обнародовали соответствующее фото машины.

Как пишут местные Телеграмм-каналы, в том числе "Труха. Харьков" и "Харьков Life", юноша неоднократно публиковал в соцсетях фото и видео, как катается по городу и нарушает ПДД. Сам парень, по данным каналов, находится в реанимации.

Заместитель начальника Главного управления полиции Харьковской области Сергей Чиж подтвердил, что среди травмированных есть несовершеннолетние.

"Установлено, что автомобиль марки Infiniti выехал на красный свет и совершил столкновение с автомобилем марки Chevrolet Aveo красного цвета, а также с стоящим другим автомобилем марки Skoda. Водитель автомобиля марки Chevrolet погиб на месте. Водитель и пассажиры автомобиля Infiniti доставлены к местной больницы", — сказал в комментарии "Суспильному" Чиж.

По его словам, скорость Infiniti превышала 100 км/ч. Является ли водитель Infiniti несовершеннолетним, правоохранитель не подтвердил.

По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.
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