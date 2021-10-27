Соцсети отреагировали мемами на "Моршинское чудо"

В Моршине Львовской области провели эксперимент Минздрава по массовой вакцинации. Почти 75% населения Моршина привиты.





СМИ сообщали, что в городе всего 22 больных коронавирусом. Ни одному из них не понадобилась госпитализация.





Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом" и отреагировали мемами и шутками.





Корреспондент.net собрал подборку лучших шуток и смешных картинок из соцсетей.