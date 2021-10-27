Новости Курьезы
27 октября 21, 20:48
Соцсети отреагировали мемами на "Моршинское чудо"
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В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом".
В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом".
В Моршине Львовской области провели эксперимент Минздрава по массовой вакцинации. Почти 75% населения Моршина привиты.
СМИ сообщали, что в городе всего 22 больных коронавирусом. Ни одному из них не понадобилась госпитализация.
Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом" и отреагировали мемами и шутками.
Корреспондент.net собрал подборку лучших шуток и смешных картинок из соцсетей.
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