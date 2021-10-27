Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.61
USD
26.38
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Курьезы
27 октября 21, 20:48
Соцсети отреагировали мемами на "Моршинское чудо"
Моршинское чудо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом".
В городе всего 22 больных коронавирусом и ни один из них не нуждается в госпитализации. Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом".

В Моршине Львовской области провели эксперимент Минздрава по массовой вакцинации. Почти 75% населения Моршина привиты.

СМИ сообщали, что в городе всего 22 больных коронавирусом. Ни одному из них не понадобилась госпитализация.

Соцсети уже прозвали это "Моршинским чудом" и отреагировали мемами и шутками.

Корреспондент.net собрал подборку лучших шуток и смешных картинок из соцсетей.
Korrespondent
Ещё по теме:
Мемы недели: Над чем смеялся интернет?
Мемы на "переодетых дипломатов США" Лаврова - Фото
Самые смешные мемы: Отложенная "зрада", Киев в тумане и др.
Фотожабы про встречу Путина и Трампа
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Харькове 16-летний мажор устроил кровавое ДТП (видео 18+)
Лента новостей