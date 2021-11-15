В Египте от укусов скорпионов умерли трое, 450 пострадали

В южном египетском городе Асуан сильный шторм вымыл на берег скорпионов, от их укусов умерли трое человек, около 450 пострадали. Об этом сообщает Al Arabiya.

Сильные ливни и ветер обрушились на Асуан в пятницу. Они вымыли на берег скорпионов.

"Три человека погибли и 450 получили ранения в результате укусов скорпионов из-за плохой погоды, обрушившейся на Асуан", – сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что обычно укусы скорпионов не смертельны и вызывают боль, онемение, покалывание и отек. Однако в тяжелых случаях также наблюдается затруднение дыхания, спазмы, потливость, тошнота, гипертония, тахикардия, беспокойство и прочее.