В лаборатории США обнаружили флаконы с оспой

В США в морозильной камере лаборатории нашли 15 флаконов с надписью "натуральная оспа". Их обнаружил сотудник, проводящей исследования вакцин. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что содержимое флаконов было невредимо.

Как показала проверка Центра контроля и профилактики заболеваний США во флаконах был не вирус, вызывающий заболевание, а коровья оспа, используемая для изготовления вакцин, сообщает CNN.

"Нет никаких доказательств того, что флаконы содержат вирус ветряной оспы, вызывающий оспу", - сообщили в центре.

Оспа, которая убила более 300 миллионов человек с начала XX века. была объявлена ликвидированной в 1980 году после согласованной глобальной кампании вакцинации.

Образцы оспы могут храниться только в двух местах в мире: расположенных в Атланте и России.

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