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20 ноября 21, 16:18
Украинец в Польше нашел больше тысячи евро и сдал в полицию
ьанкомат
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Благодаря честности украинца, законный владелец смог вернуть свои деньги, заявили в полиции и назвали этот поступок "образцовым".

В польском городе Свиноуйсьце гражданин Украины сдал в полицию 5000 злотых (более тысячи евро – ред.), которые кто-то забыл взять в банкомате. Об этом сообщило накануне Польское радио.

Указано, что возле банкомата украинец обратил внимание на светящееся сообщение "забери деньги". Как оказалось, банкомат выплатил 5000 злотых, но кто-то забыл их обналичить. Мужчина отправился с деньгами в полицию. А спустя несколько часов в отделение позвонила взволнованная женщина, которая просила о помощи. По ее словам, деньги забыл забрать ее муж.

"Благодаря честности мужчины, законный владелец смог вернуть свои деньги", – заявили в полиции и назвали поступок гражданина Украины "образцовым".

Напомним, в американском штате Калифорния одна из трасс оказалась засыпана долларовыми купюрами. Водители останавливались и начинали собирать разлетевшиеся банкноты, из-за чего движение оказалось заблокированным.
Korrespondent
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