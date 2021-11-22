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22 ноября 21, 09:58
В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли
Ваукеша
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В США автомобиль въехал в людей на параде в Ваукеше, Висконсин.

В США, в городе Ваукеша, штат Висконсин, внедорожник протаранил рождественский парад: пять человек погибли, более 40 ранены. Об этом сообщает Reuters.

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как автомобиль на скорости проехал через парад, по видимому, сбив более десяти людей, пишут в агентстве. Очевидцы говорят, что он в частности сбил группу из маленьких девочек, а также танцующих бабушек.

В полиции заявили, что один из офицеров стрелял в автомобиль, пытаясь его остановить. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли пять человек, а пострадали более 40. В полиции не исключают, что эти данные могут измениться по мере поступления новой информации.


Начальник полиции Ваукеши Дэн Томпсон сообщил, что автомобиль нашли в 32 км к западу от Милуоки, подозреваемый находится под стражей. Пока неизвестно, было ли это происшествие связано с терроризмом.

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Джо Байден был проинформирован помощниками о событиях. Администрация Байдена выразила соболезнования пострадавшим и обратилась с предложением помощи к государственным и местным властям.
liga.net
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