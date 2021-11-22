В США внедорожник протаранил парад: пять человек погибли

В США, в городе Ваукеша, штат Висконсин, внедорожник протаранил рождественский парад: пять человек погибли, более 40 ранены. Об этом сообщает Reuters.

На опубликованных в соцсетях кадрах запечатлено, как автомобиль на скорости проехал через парад, по видимому, сбив более десяти людей, пишут в агентстве. Очевидцы говорят, что он в частности сбил группу из маленьких девочек, а также танцующих бабушек.

В полиции заявили, что один из офицеров стрелял в автомобиль, пытаясь его остановить. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли пять человек, а пострадали более 40. В полиции не исключают, что эти данные могут измениться по мере поступления новой информации.



