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23 ноября 21, 11:52
Расстрел авто с семьей в Киеве: задержан бывший военный
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Задержанный держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты коктейля Молотова.

На Киевщине правоохранители задержали мужчину, который 12 октября выстрелил в автомобиль с семьей и исчез. Злоумышленником оказался бывший военный с криминальным прошлым. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.


По его словам, мужчина держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты коктейля Молотова.

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", - отметил Небытов.


Напомним, 12 октября на Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей. Он выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину. В результате мужчина получил ранение в ногу, также был поврежден автомобиль. 
Korrespondent
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