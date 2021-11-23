Расстрел авто с семьей в Киеве: задержан бывший военный

На Киевщине правоохранители задержали мужчину, который 12 октября выстрелил в автомобиль с семьей и исчез. Злоумышленником оказался бывший военный с криминальным прошлым. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.





По его словам, мужчина держал дома 18 комплектов спецодежды, патроны, порох и рецепты коктейля Молотова.

"40 суток тщательной кропотливой работы полицейских и стрелок арестован. Настоящие намерения нападающего и детали его криминального прошлого действительно впечатляют", - отметил Небытов.





Напомним, 12 октября на Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже открыл огонь по автомобилю с семьей. Он выстрелил в 27-летнего мужчину, который вместе с 28-летней женой и ребенком садились в машину. В результате мужчина получил ранение в ногу, также был поврежден автомобиль.