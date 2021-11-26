В Канаде на озере образовался ледяной феномен. Видео, фото

В Канаде на озере Манитоба возник редкий природный феномен, поверхность озера покрылась ледяными шарами. Об этом сообщает CBC.





"Обычно плоская замерзшая поверхность превратилось во что-то более похожее на гальку и камни", - говорится в сообщении.





Гляциолог Джефф Кавано пояснил, что это явление возникает от перекатывания ветром замерзающей воды.





Для появления этого феномена нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.





















Ледяная аномалия на озере Манитоба в Канаде

Peter Hofbauer



