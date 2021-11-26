Новости Курьезы
26 ноября 21, 16:35
В Канаде на озере образовался ледяной феномен. Видео, фото
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Для появления этого явления нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.
В Канаде на озере Манитоба возник редкий природный феномен, поверхность озера покрылась ледяными шарами. Об этом сообщает CBC.
"Обычно плоская замерзшая поверхность превратилось во что-то более похожее на гальку и камни", - говорится в сообщении.
Гляциолог Джефф Кавано пояснил, что это явление возникает от перекатывания ветром замерзающей воды.
Для появления этого феномена нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.
Ледяная аномалия на озере Манитоба в Канаде
Peter Hofbauer
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Текущий рейтинг