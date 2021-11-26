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26 ноября 21, 16:35
В Канаде на озере образовался ледяной феномен. Видео, фото
озеро Манитоба
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Для появления этого явления нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.
В Канаде на озере Манитоба возник редкий природный феномен, поверхность озера покрылась ледяными шарами. Об этом сообщает CBC.

"Обычно плоская замерзшая поверхность превратилось во что-то более похожее на гальку и камни", - говорится в сообщении.

Гляциолог Джефф Кавано пояснил, что это явление возникает от перекатывания ветром замерзающей воды.

Для появления этого феномена нужно сочетание быстрого падения температуры воздуха, открытая вода и определенная скорость ветра.





Ледяная аномалия на озере Манитоба в Канаде
Peter Hofbauer
Korrespondent
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